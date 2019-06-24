Американский солдат забил до смерти русскую жену и утопил двух ее детей

, 23:03 Фото 314

Петербурженку, переехавшую в США, по версии следствия, убил гражданский муж — афроамериканец. Он же поджег дом с телами.

Фото : Spb.kp.ru

Алла Аушева переехала на ПМЖ из Санкт-Петербурга в Америку в 2011 году. Ей было 37 лет. Вместе со своим русским мужем они эмигрировали в Штаты, поскольку молодой человек выиграл в лотерею грин-карту.

В США Алла стала делать карьеру на службе в военно-воздушных силах. Но вот личная жизнь не заладилась. Супружеская пара рассталась. После развода россиянка стала встречаться с американским военным. В гражданском браке у них родилось двое детей. Об этом пишет сайт КР. RU.

Алла АушеваАлла Аушева. Сайт KP.RU

Недавно новоиспеченную гражданку США нашли мертвой в собственном доме. На теле были видны многочисленные травмы. Рядом лежали тела детей. По предварительной информации, они были утоплены. Дом семейства был подожжен.

Полиция задержала гражданского супруга россиянки по горячим следам. Он шел по трассе, сжимая в руках мобильник и документы жены. Американца арестовали и выдвинули ему обвинения в убийстве, незаконном владении оружием и поджоге.

Ранее суд запретил сожителю россиянки подходить к ней. Женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как мужчина жестоко ее избил из-за подозрений в измене. Однако ограничение девушку не спасло.

До этого 5-tv.ru рассказывал, как мужчина зарезал сестру и соседей-пенсионеров в башкирской деревне.

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