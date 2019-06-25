В Харькове националисты затравили будущих силовиков за песню Газманова «Офицеры»

Новоиспеченные силовики — выпускники Национальной академии Национальной гвардии Украины неожиданно для себя подверглись шквалу критики со стороны националистов после своего выпускного вечера.

В сети появился ролик, на котором будущие военнослужащие танцуют с девушками под знаменитую песню Олега Газманова «Офицеры».

Памятный вечер так бы и остался воспоминанием лишь для выпускников, если бы на видео не обратил внимание одесский радикальный националист Сергей Стерненко, который, кстати, обвинялся в убийстве безоружного человека.

В видеоблоге на YouTube неонацист обрушился с яростной критикой на соотечественников за то, что они слушают композицию российского исполнителя, и назвал это «позором и стыдом».

«Эту ситуацию нельзя оставить просто так», — сказал он, добавив, что они должны быть уволены.

Помимо тех, кто поддержал «гнев» Стерненко, нашлись и здравомыслящие украинцы.

«Ты блогер недоделанный! Ты вообще думаешь, что ты несешь бред полнейший? Это просто песня, на видео ни слова про Россию не было сказано! Ты сам хоть служил?», — возмутился один из интернет-пользователей.

«Просто офицеры балдеют от этой песни, а другой у них нет. Это не защита, а сухой факт», — считает другой.

«А еще сейчас над Украиной солнце светит, которое сначала над Россией взошло», — иронизирует третий.

«А почему убийца до сих пор на свободе?» — интересуется еще один.

Дело в том, что Стерненко сумел избежать наказания за убийство человека. Как пишут украинские СМИ, неонацисту покровительствует один из руководителей Службы безопасности Украины Павел Демчина. Стерненко и его «команда» из таких же радикалов регулярно получает от СБУ финансирование, которое тратится на аренду жилья для активистов, выдачу «суточных» на выездные акции устрашения и прочие «расходы».

В Харькове с начала мая идут ожесточенные споры по поводу возможного возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Дело в том, что большинство жителей высказались «за», но радикалы, а также киевские власти уже пообещали этого не допустить.