Киев грозит Харькову из-за возвращения проспекту имени Георгия Жукова

, 17:31 Видео 113

Сохранение памяти о маршале Победы не дает покоя украинским политикам-националистам.

Фото: ТАСС / Василий Егоров

Тема:
Украинский кризис 26

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко призвал власти Харькова «одуматься» и не возвращать проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

«Я предлагаю, чтобы бы мы обратились к депутатам Харьковского горсовета, к мэру Харькова (Геннадию — прим.ред.) Кернесу с тем, чтобы они пересмотрели свое незаконное решение и приняли решение о возобновлении названия имени генерала Петра Григоренко», — заявил Кириленко в ходе заседания кабинета министров.

Ему вторил и премьер Украины Владимир Гройсман, который поручил разработать соответствующее решение правительства.

Судя по всему, на Украине больше не осталось проблем, если чиновники такого ранга обсуждают вопросы переименования улиц.

Ранее в среду, 19 июня, большинство депутатов харьковского горсовета проголосовало за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова, который был переименован в 2016 году в ходе так называемой декоммунизации.

Память о маршале Победы в Харькове давно стала камнем преткновения между сторонниками киевского режима и теми, кто чтит память освободителей от немецко-фашистских захватчиков.

Так, среди бела дня 2 июня 2019 года в центре города националисты повалили бюст Жукову, простоявший четверть века. То же самое они проделали почти годом ранее в предверии 9 мая 2018 года. Однако вскоре, по распоряжению мэра Харькова Геннадия Кернеса, его установили на прежнем месте.

Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. Биография советского полководца тесно связана с Украиной — он командовал войсками Киевского особого военного округа, а после окончания войны — Одесским.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео сноса националистами бюста Георгию Жукову в Харькове.

Тема:
Украинский кризис 26
15 июн
«Слова, слова, слова» — Пушков об обещании Зеленского инвестиций Донбассу
11 июн
Филарет категорически отказался принять томос и объяснил почему
6 июн
«Приватбанк» обвинил Коломойского в отмывании полутриллиона долларов
4 июн
Зеленский невнятно высказался о сносе бюста маршалу Победы Жукову
3 июн
В Минобороны прокомментировали снос бюста Жукова на Украине
2 июн
Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Георгию Жукову
2 июн
Видео: В Харькове националисты свалили бюст маршалу Победы — Георгию Жукову
7 мар
Киев пожаловался в Google на «ошибку» в принадлежности Крыма
22 февр
Чего добилась Украина после Майдана — все достижения президента Порошенко
20 февр
Посольство РФ ответило на призыв запретить «Т-34» в кинотеатрах США

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +13°
63.98
-0.36 71.64
-0.59
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

17:45
Автомобиль протаранил отдыхающих на остановке в Сочи — фото
17:40
Волочкова выбрала платье цвета пудры с глубоким декольте — фото
17:31
Киев грозит Харькову из-за возвращения проспекту имени Георгия Жукова
17:20
Бесподобна! — Внучка Ротару предпочитает мини-платья
17:12
Теннис по-футбольному: спортсмен выронил ракетку и отбил мяч ногой
17:00
Галина Стаханова чуть не умерла, потеряв ребенка от Ролана Быкова
16:52
Комбаров покидает «Спартак» вслед за Глушаковым
16:46
Госдума приняла закон о выплате по ипотеке для многодетных семей
16:32
Не менее двух человек погибло в страшном ДТП с автобусом под Челябинском
16:30
«Еду такой, еду…» — Блогер едва не погиб при взрыве авто в Одинцово
16:23
Любовь Толкалина ответила на критику ее платья с закрытия «Кинотавра»
16:11
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства депутата Тычука
16:04
Сногсшибательная Шэрон Стоун станцевала без юбки в ботфортах — видео
15:57
«Мне с вами не по пути!»: Жириновский ушел из Госдумы
15:35
В башкирском поле экстренно высадился французский «десант»
15:27
Бывшая жена Сергея Шнурова рассказала, как вывела его из запоя с помощью курицы
15:11
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери — видео
15:01
Как Ольга Бузова одолела Ксению Собчак — хроника конфликта
14:57
Депутат Рады Тымчук погиб от огнестрельного ранения
14:46
«Спартак» объявил об уходе Глушакова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама