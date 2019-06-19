Киев грозит Харькову из-за возвращения проспекту имени Георгия Жукова

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко призвал власти Харькова «одуматься» и не возвращать проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

«Я предлагаю, чтобы бы мы обратились к депутатам Харьковского горсовета, к мэру Харькова (Геннадию — прим.ред.) Кернесу с тем, чтобы они пересмотрели свое незаконное решение и приняли решение о возобновлении названия имени генерала Петра Григоренко», — заявил Кириленко в ходе заседания кабинета министров.

Ему вторил и премьер Украины Владимир Гройсман, который поручил разработать соответствующее решение правительства.

Судя по всему, на Украине больше не осталось проблем, если чиновники такого ранга обсуждают вопросы переименования улиц.

Ранее в среду, 19 июня, большинство депутатов харьковского горсовета проголосовало за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова, который был переименован в 2016 году в ходе так называемой декоммунизации.

Память о маршале Победы в Харькове давно стала камнем преткновения между сторонниками киевского режима и теми, кто чтит память освободителей от немецко-фашистских захватчиков.

Так, среди бела дня 2 июня 2019 года в центре города националисты повалили бюст Жукову, простоявший четверть века. То же самое они проделали почти годом ранее в предверии 9 мая 2018 года. Однако вскоре, по распоряжению мэра Харькова Геннадия Кернеса, его установили на прежнем месте.

Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. Биография советского полководца тесно связана с Украиной — он командовал войсками Киевского особого военного округа, а после окончания войны — Одесским.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео сноса националистами бюста Георгию Жукову в Харькове.