Путин анонсировал новую стратегию военно-технического сотрудничества

, 22:08 Эфирная новость 20

Проект новой стратегии ВТС предполагает скоординированную работу, отметил президент России.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Никольский

Проект новой стратегии военно-технического сотрудничества России с другими государствами обсудили сегодня, 24 июня, на заседании у президента. Комиссия, которая занимается этими вопросами, представила Владимиру Путину итоги 2018 года. Есть прорывы. Например, перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж. Поставил глава государства и новые задачи.

«Новые факторы, осложняющие нашу работу с партнерами по ВТС, включая ужесточение конкурентной борьбы и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учета и адекватного реагирования. Нужно сделать все, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений», — сказал Владимир Путин.

Как отметил президент, проект новой стратегии ВТС предполагает скоординированную работу — необходимо принять меры на уровне политики и дипломатии, а также финансово-экономического и технического характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была «Прямая линия» с Владимиром Путиным в 2019 году.

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