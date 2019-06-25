Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует в новом «старом» образе. 41-летняя актриса отмечает, что она очень рада вновь стать блондинкой.

«Новый цвет! Снова блондинка, чему я несказанно рада!» — написала под снимком Ирина Пегова.

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Подписчики актрисы отметили, что ей очень идет новый цвет волос. По мнению юзеров, красивой женщине все к лицу.

«Вы прекрасны с любым цветом»

«Класс, вам идет очень»

«Прекрасно, белый цвет освежает»

«Красивой женщине любой цвет к лицу», — пишут пользователи на странице Ирины Пеговой.

Instagram @pegovairina

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова встала в позу перед подписчиками.