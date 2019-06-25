Принц Гарри и Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт дома

, 7:12 35

Герцог и герцогиня Сассекские переоборудовали коттедж Frogmore.

Фото : www.globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт коттеджа Frogmore, об этом сообщает Reuters. Отмечается, что деньги на реконструкцию были выделены из ежегодного пособия королевской семьи, финансируемого налогоплательщиками Великобритании.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

В здании XIX века постройки была полностью заменена устаревшая инфраструктура, потолочные балки и перекрытия. После модернизации в коттедже появились «плавающие» полы и студия для занятий йогой.

Стоит отметить, что герцог и герцогиня Сассекские оплатили из собственного кармана предметы интерьера и бытовую технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Елизавета II держит «под колпаком» принца Гарри и Меган Маркл.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +11°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

7:32
Видео: пассажирский самолет врезался в телетрап в аэропорту Ниццы
7:25
Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своей семьей
7:19
Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух
7:12
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт дома
7:02
«Белые ночи — 2019»: пятый этап Чемпионата России по ралли завершился в Карелии
6:51
Вернувшийся на Землю экипаж МКС эвакуирован из спускаемого аппарата «Союза МС-11»
6:39
«Просто персик»: костюм русской Кардашьян подчеркнул ее пышные формы — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!
Бари Алибасова обвиняют в грязном пиаре: «Имя всегда будет вонять»
«Абсолютная липа»: Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге