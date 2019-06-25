Принц Гарри и Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт дома

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт коттеджа Frogmore, об этом сообщает Reuters. Отмечается, что деньги на реконструкцию были выделены из ежегодного пособия королевской семьи, финансируемого налогоплательщиками Великобритании.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

В здании XIX века постройки была полностью заменена устаревшая инфраструктура, потолочные балки и перекрытия. После модернизации в коттедже появились «плавающие» полы и студия для занятий йогой.

Стоит отметить, что герцог и герцогиня Сассекские оплатили из собственного кармана предметы интерьера и бытовую технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Елизавета II держит «под колпаком» принца Гарри и Меган Маркл.