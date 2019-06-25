Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняли по тревоге

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа подняли по тревоге в Бурятии. В рамках внезапной проверки боеготовности был отработан оперативный ночной выход боевой и спецтехники из пунктов постоянного размещения. Кроме того, начаты многокилометровые марши в направлении заданных районов, сообщает РИА Новости.

« Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности », — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В рамках первого этапа проверки будут выполняться нормативы по развертыванию пунктов управления и полевых лагерей. Помимо прочего, тактические учения с боевой стрельбой выявят уровень подготовки каждого подразделения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности.