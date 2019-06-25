Трогательное видео: спасение утят на трассе в Ленинградской области

Очевидцу удалось заснять на камеру видеорегистратора спасение выводка утят на трассе в Ленинградской области в районе парка Александрия. Крошечные водоплавающие рисковали быть раздавленными колесами автомобилей.

« Возле Александрии непонятно откуда и куда переходили дорогу перепуганные утятки. Да какие там утятки, просто маленькие точки с клювом и ластами. Один был так перепуган и старался успеть за своими, что постоянно падал и переворачивался на своих огромных, для его маленького тельца, ластах », — говорится в сообщении в соцсети.

На кадрах видно, как утята, за исключением одного, семенят лапками в сторону обочины мимо пропускающих их машин. В этот момент отставший птенец мечется на проезжей части под колесами автомобилей, водители которых не придали значения ситуации.

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В результате все кончилось благополучно, благодаря неравнодушному мужчине, который вышел на дорогу и лично «сопроводил» утенка на обочину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как водители спасли лосят в Ленинградской области.