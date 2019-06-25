В Тольятти Самарской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мастера спорта по дзюдо.

Тело 27-летнего спортсмена Евгения Кушнира с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в кафе в центральном районе города 24 июня. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек и его приятель стали участниками уличного конфликта на почве неприязненных отношений.

«В совершении данного преступления подозревается гражданин соседней республики, 1988 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск», — сообщили в региональном управлении СК.

По словам тренеров и знакомых, погибший был порядочным человеком, его никогда не замечали в связях с криминальными кругами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна предварительная причина смерти биатлониста Хасанкаева из Мурманска.