Названа предварительная причина смерти биатлониста Хасанкаева

Причиной смерти биатлониста Артемия Хасанкаева могла стать остановка сердца. 17-летний спортсмен из Мурманска вместе с командой был на сборах в Крыму, но 15 июня не вернулся на базу после утренней пробежки. Тело юноши обнаружили спустя сутки. Следователи проверяют все возможные версии трагедии. Точные данные установит только медэкспертиза. Еще один вопрос, на который предстоит ответить следователям — можно ли было спасти 17-летнего спортсмена.

«По прибытию к месту вызова спасатели искали как в горно-лесной местности, так и в акватории вблизи поселка. Пострадавший был обнаружен в горно-лесной местности без признаков жизни. Ведется расследование», — рассказала пресс-секретарь министра МЧС Республики Крым Марина Стамболина.

Артемий Хасанкаев являлся членом российской юниорской сборной. По итогам прошедшего сезона он занимал третье место в рейтинге, и, по словам специалистов, претендовал на место в основной команде России по биатлону.

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