«Стали клеиться»: Бледанс пожаловалась на повышенное внимание со стороны мужчин

, 19:45 Фото 81

На своей странице в Instagram актриса рассказала, что на отдыхе в Кисловодске пользуется большой популярностью у представителей противоположного пола.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @bledans

Известная российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram новый пост, в котором пожаловалась на переизбыток внимания со стороны мужского пола. Звезда призналась, что давно не чувствовала себя такой популярной среди мужчин, однако, находясь на отдыхе в Кисловодске, стала все чаще замечать, что на ее обращают внимание на улицах.

«Ко мне стали клеиться парни на улицах! Сильно! Прям машины останавливаются… Прям на улицах подходят знакомиться», — написала светская львица.

Instagram @bledans

Бледанс не знает, чем вызвано такое повышенное внимание со стороны представителей мужского пола. Если раньше теледива могла это объяснить своей любовью к соблазнительным нарядам, то сейчас, по словам артистки, она отказалась от откровенных платьев, поэтому не может найти причину, которая заставляет окружающих оборачиваться в ее сторону.

«Я думала все эти активности остались в далеком прошлом, когда я по улице не могла пройти из-за сигналов машин и зазываний со всех сторон. Но тогда я любила яркое, обтягивающее, а сейчас-то в кепочке и очках», — поделилась кинозвезда.

Артистка даже предположила, что, возможно, все дело в особом воздухе курортного города.

«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

А вот поклонники актрисы, про химический состав Кисловодска ничего особенного не знают, зато точно уверены, что Бледанс продолжает оставаться горячей красавицей.

«Потому что красотка 😍»;

«Я бы вам тоже посигналила, если бы была мужчиной😉👍»;

«Конечно❗Такая КРАСОТКА❗❗❗», — написали фолловеры.

Instagram звезды полон «горячих» снимков, по которым совсем не скажешь, что ей исполнилось 50. Свои рассуждения о мужчинах артистка также сопроводила соблазнительной фотографией, на которой позирует в одном полотенце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети изумились «пошлости» нового снимка Эвелины Бледанс.

Читайте также

+20° Днём +21°
Ночью +11°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

20:55
«Божественно отмассировали»: Анфиса Чехова похвасталась фото из СПА-салона
20:50
Знаменитый математик Перельман делает покупки в петербургском магазине — видео
20:45
Климкин заявил об отзыве посла Украины при ПАСЕ
20:29
Фармацевты-наркодилеры орудуют в каждом пятом регионе России — репортаж
20:15
Курс грузинской валюты рухнул до исторического минимума
19:59
На форуме «Армия-2019» показали самоходную артиллерийскую установку «Лотос»

Сейчас читают

«Это твоя вина»: Фанаты потребовали Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой
«Ксерокопия мамы»: Трехлетняя дочь Бородиной рассказала, кем станет в будущем
Поклонники восхищены изумительной фигурой 33-летней дочери Винокура — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге