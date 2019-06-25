«Стали клеиться»: Бледанс пожаловалась на повышенное внимание со стороны мужчин

Известная российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram новый пост, в котором пожаловалась на переизбыток внимания со стороны мужского пола. Звезда призналась, что давно не чувствовала себя такой популярной среди мужчин, однако, находясь на отдыхе в Кисловодске, стала все чаще замечать, что на ее обращают внимание на улицах.
«Ко мне стали клеиться парни на улицах! Сильно! Прям машины останавливаются… Прям на улицах подходят знакомиться», — написала светская львица.
Бледанс не знает, чем вызвано такое повышенное внимание со стороны представителей мужского пола. Если раньше теледива могла это объяснить своей любовью к соблазнительным нарядам, то сейчас, по словам артистки, она отказалась от откровенных платьев, поэтому не может найти причину, которая заставляет окружающих оборачиваться в ее сторону.
«Я думала все эти активности остались в далеком прошлом, когда я по улице не могла пройти из-за сигналов машин и зазываний со всех сторон. Но тогда я любила яркое, обтягивающее, а сейчас-то в кепочке и очках», — поделилась кинозвезда.
Артистка даже предположила, что, возможно, все дело в особом воздухе курортного города.
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А вот поклонники актрисы, про химический состав Кисловодска ничего особенного не знают, зато точно уверены, что Бледанс продолжает оставаться горячей красавицей.
«Потому что красотка 😍»;
«Я бы вам тоже посигналила, если бы была мужчиной😉👍»;
«Конечно❗Такая КРАСОТКА❗❗❗», — написали фолловеры.
Instagram звезды полон «горячих» снимков, по которым совсем не скажешь, что ей исполнилось 50. Свои рассуждения о мужчинах артистка также сопроводила соблазнительной фотографией, на которой позирует в одном полотенце.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети изумились «пошлости» нового снимка Эвелины Бледанс.