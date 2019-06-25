«Стали клеиться»: Бледанс пожаловалась на повышенное внимание со стороны мужчин

Известная российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram новый пост, в котором пожаловалась на переизбыток внимания со стороны мужского пола. Звезда призналась, что давно не чувствовала себя такой популярной среди мужчин, однако, находясь на отдыхе в Кисловодске, стала все чаще замечать, что на ее обращают внимание на улицах.

«Ко мне стали клеиться парни на улицах! Сильно! Прям машины останавливаются… Прям на улицах подходят знакомиться», — написала светская львица.

Instagram @bledans