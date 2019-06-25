«Полностью опровергаем!»: пиарщик Алибасова о слухах про инсценировку отравления

Бари Алибасов-младший убеждает общественность, что отравление отца — правда. У него есть все подтверждающие данный инцидент документы, предоставленные НИИ имени Склифосовского. Эти сведения подтвердил и пиарщик Алибасова Вадим Горжанкин.

Ранее в СМИ появились слухи, что болезнь продюсера — всего лишь пиар-ход. Некоторые издания отметили странное совпадение: Алибасов попал в больницу во время 30-летнего юбилея музыкальной группы «На-На».

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По мнению сына Алибасова, которое он высказал сайту «Ридус», слухи об инсценировке отравления исходят от семейного врача — Марият Мухиной. Под предлогом лечения продюсера, она проникла в его квартиру и сняла там неправдивый сюжет совместно с одним из федеральных каналов.

PR-директор Бари Алибасова — Вадим Горжанкин — также не согласен с обвинениями в инсценировке.

«Никто не хочет расставаться с этой темой. Очередным информационным поводом стала версия, что, дескать, отравления не было!», — возмутился Горожанкин в разговоре с РЕН ТВ.

Он, как и Алибасов-младший, утверждает, что продюсер действительно попал в больницу с тяжелейшим отравлением химикатом «Крот». Сейчас Алибасов-старший восстанавливается в домашних условиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасова обвиняют в грязном пиаре.