«Крайне сложно юридически» — эксперт о конфискации авто у пьяных водителей

, 13:59 Мнение экспертов 42

Автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто отметил, что инициатива МВД практически невыполнима.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал 5-tv.ru инициативу МВД о конфискации автомобиля у водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент предложение ведомства по законодательному закреплению этой административной меры направлено на рассмотрение правительства.

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Моржаретто отметил, что с юридической точки зрения конфискация автомобиля на практике не реализуема из-за целого ряда нюансов.

«Юридически проблема крайне сложно решается. Дело в том, что автомобиль может быть в совместной собственности, может быть по доверенности, может как-то еще принадлежать не водителю, может быть каршеринг», — пояснил специалист.

Он добавил, что пока ни в одной стране мира не проработан четкий механизм отчуждения автомобиля у нетрезвого водителя. В качестве примера эксперт привел Белоруссию, где есть соответствующий указ президента, однако закон так и не был одобрен в парламенте, а на деле он был выполнен всего в нескольких случаях

В МВД также отметили, что пока не знают, как на практике будет учитываться соотношение гражданского и административного права при конфискации автомобиля у пойманного пьяным за рулем водителя.

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