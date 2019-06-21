Горько! В семье Аллы Пугачевой отшумела еще одна свадьба

В семье Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой очередное торжество. Ее племянник Влад женился во второй раз. Как утверждает молодой человек, на этот раз все серьезно. В интервью для издания Starhit он рассказал, что невеста покорила его сердца с первого взгляда. Спустя несколько месяцев после начала отношений Влад сделал своей возлюбленной предложение и уже в пятницу, 21 июня, вместе со своей избранницей по имени Гузель оказался на пороге московского ЗАГСа.

Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Организовывать шумных мероприятий в честь бракосочетания племянник Пугачевой не стал. На росписи присутствовали только несколько человек: друзья и родственники. Невеста Влада отказалась от роскошного свадебного наряда и появилась на церемонии в простом розовом платье. Жених выбрал классический костюм: черные брюки и светлую рубашку.

«Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, все получится», –поделился эмоциями Влад Пугачев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Пугачевой готовится к важному событию