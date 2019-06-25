Поклонники восхищены изумительной фигурой 33-летней дочери Винокура — фото

, 18:49 Фото 145

Солистка Большого театра продемонстрировала потрясающую фигуру в купальнике. Поклонники уже прозвали ее «куколкой».

Фото : Instagram @nastyavinokur

Анастасия Винокур — балерина и дочь известного юмориста — выложила в Instagram фотографию, где на ней лишь купальник. Сразу видно, что 33-летняя девушка находится в прекрасной форме.

Instagram @nastyavinokur

«Перезагрузка», — подписала свой снимок солистка «Большого».

Анастасия Винокур отправилась на отдых в теплые края. Но о том, где конкретно проводит время знаменитость, неизвестно. В своем Instagram-аккаунте дочь Винокура выложила несколько панорамных сторис-видео, на которых запечатлела окружающие виды: курортный городок, солнце, пляж. Но геотегов на публикациях нет.

«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

В комментариях все уже восхитились красотой Анастасии Винокур.

«Молодец, всегда улыбаетесь!»

«Куколка!»

«Невероятная!» — пишут поклонники.

Также прима-балерина опубликовала в «сторис» фото трехлетнего сына Федора, который весело бегает по побережью.

Instagram @nastyavinokur

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Винокура развелась с известным продюсером после шести лет брака.

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +11°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

19:45
«Стали клеиться»: Бледанс пожаловалась на повышенное внимание со стороны мужчин
19:30
Россия выдвинула Слуцкого на должность вице-спикера ПАСЕ
19:17
Погибшая на Волге певица Юлия Гольдина могла ждать ребенка
19:02
Трамвай переехал лежащего на путях мужчину в Казани — страшные кадры
18:55
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
18:49
Поклонники восхищены изумительной фигурой 33-летней дочери Винокура — фото

Сейчас читают

«Это твоя вина»: Фанаты потребовали Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой
«Ксерокопия мамы»: Трехлетняя дочь Бородиной рассказала, кем станет в будущем
Скончалась народная артистка Алла Покровская

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге