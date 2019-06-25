Анастасия Винокур — балерина и дочь известного юмориста — выложила в Instagram фотографию, где на ней лишь купальник. Сразу видно, что 33-летняя девушка находится в прекрасной форме.

«Перезагрузка», — подписала свой снимок солистка «Большого».

Анастасия Винокур отправилась на отдых в теплые края. Но о том, где конкретно проводит время знаменитость, неизвестно. В своем Instagram-аккаунте дочь Винокура выложила несколько панорамных сторис-видео, на которых запечатлела окружающие виды: курортный городок, солнце, пляж. Но геотегов на публикациях нет.

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В комментариях все уже восхитились красотой Анастасии Винокур.

«Молодец, всегда улыбаетесь!»

«Куколка!»

«Невероятная!» — пишут поклонники.

Также прима-балерина опубликовала в «сторис» фото трехлетнего сына Федора, который весело бегает по побережью.

Instagram @nastyavinokur

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Винокура развелась с известным продюсером после шести лет брака.