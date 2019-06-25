С 1 июля 50-рублевое детское пособие для малоимущих семей увеличат в 200 раз

, 22:07 Видео 44

Выплаты коснутся малышей от полутора до трех лет.

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Фото, видео : ТАСС/Никольский Алексей, Пятый канал

Ежемесячное пособие на детей в малообеспеченных семьях будет повышено в 200 раз — вместо нынешних 50 рублей его размер на одного ребенка составит примерно десять тысяч рублей, пишет RT.

В настоящее время разрабатывается законопроект о повышении критериев нуждаемости семей. В проекте документа указано, что выплаты будут получать те семьи, доход которых составляет до двух прожиточных минимумов на человека.

Предполагается, что эта мера начнет действовать уже с 1 июля текущего года.

Размер пособия по уходу за ребенком в 50 рублей был установлен еще в 1994 году, и с тех пор сумма не менялась. Этот вопрос поднимался во время прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня.

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