С 1 июля 50-рублевое детское пособие для малоимущих семей увеличат в 200 раз

Ежемесячное пособие на детей в малообеспеченных семьях будет повышено в 200 раз — вместо нынешних 50 рублей его размер на одного ребенка составит примерно десять тысяч рублей, пишет RT.

В настоящее время разрабатывается законопроект о повышении критериев нуждаемости семей. В проекте документа указано, что выплаты будут получать те семьи, доход которых составляет до двух прожиточных минимумов на человека.

Предполагается, что эта мера начнет действовать уже с 1 июля текущего года.

Размер пособия по уходу за ребенком в 50 рублей был установлен еще в 1994 году, и с тех пор сумма не менялась. Этот вопрос поднимался во время прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня.