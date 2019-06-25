В сети появилось видео, на котором сотрудник Морозовской больницы в Москве ударяет одного из маленьких пациентов, а затем привязывает его к кровати в присутствии других детей. Опубликованные кадры вызвали в сети огромный резонанс. По мнению пользователей, женщина, позволившая себе такой поступок, должна понести наказание.

На сложившуюся ситуацию немедленно отреагировал департамент здравоохранения Москвы. По информации ведомства, женщина не является сотрудником медучреждения. Она проходила практику в терапевтическом отделении. Также инцидентом заинтересовались следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Петербурга проверяет жалобу на полицейских якобы избивших мальчика.