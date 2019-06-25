Трамвай переехал лежащего на путях мужчину в Казани — страшные кадры

, 19:02 Внимание: шокирующие кадры! 63

По предварительным данным, пострадавший заснул на рельсах в состоянии алкогольного опьянения.

Фото : © РИА Новости / Алексей Куденко

Трамвай переехал лежащего на путях мужчину в Казани. Инцидент произошел в понедельник, 24 июня. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как на рельсах без движения лежит человек. Водитель общественного транспорта не успевает вовремя остановить трамвай и мужчина оказывается под колесами.

 
 
 
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Публикация от Вызов 112 ТНВ (@vyzov112_tnv)

По данным KazanFirst, пострадавшему 52 года. По предварительной информации, он заснул на путях в состоянии алкогольного опьянения. Медики ампутировали мужчине левую ногу на уровне голени. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, как пассажира трамвая с инсультом бросили умирать на улице в Новосибирске, когда ему стало плохо. 

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