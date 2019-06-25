«Он существует»: американка рассказала о «том свете» после клинической смерти

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Сердце жительницы штата Аризона остановилось почти на полчаса.

Фото : www.globallookpress.com

Американка по имени Тина Хайнс, проживающая в штате Аризона, рассказала о «том свете» после пережитой клинической смерти, передает The Mirror.

В начале 2019 года у Хайнс случился сердечный приступ. Врачи считали, что «технически» женщина была мертва на протяжении получаса, поскольку ее сердце не билось. Однако в какой-то момент американку удалось «оживить» при помощи дефибриллятора (прибора для электроимпульсной терапии — Прим.ред.).

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По данным издания, когда Тина Хайнс пришла в себя, первым делом она якобы попросила ручку и блокнот, чтобы поведать о том, что с ней происходило. На клочке бумаги женщина написала «It's real», что переводится, как «он существует». По словам медиков, они сразу же поняли смысл написанного, поскольку во время передачи записки Хайнс многозначительно «подняла глаза к небу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший тренер «Анжи» из Махачкалы Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.

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