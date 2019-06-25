Момент смертельного наезда троллейбуса на мужчину в Петербурге попал на видео

, 22:17 Внимание: шокирующие кадры! 63

Пешеход пересекал дорогу на красный свет.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге возле метро «Василеостровская» троллейбус насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, передает 78.ru.

Трагедия произошла в вечерний час пик во вторник, 25 июня, на перекрестке 5-й линии и Большого проспекта Васильевского острова.

На кадрах видно, что пассажирский транспорт на полной скорости сбивает человека, который от удара пролетает вперед на несколько метров.

Известно, что водителю троллейбуса — 22 года. Личность погибшего устанавливается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео другой смертельной аварии на проспекте Энгельса в городе на Неве.

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