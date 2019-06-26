Украинский суд отменил присвоение проспектам Киева имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о смене названий Московского проспекта и улицы Ватунина на улицы Бандеры и Шухевича соответственно. Об этом стало известно вечером во вторник, 25 мая, по сообщению директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.

На своей странице в Facebook решение суда Вятрович назвал «попыткой реванша» и заявил, что апелляция будет подана сразу после того, как обнародуют полный текст этого решения, цитирует RT.

Московский проспект и улица Ватунина получили новые названия в 2015 году. Переименование было связано с принятием закона «О декоммунизации», в рамках реализации которого в Незалежной принялись уничтожать памятники советских деятелей и менять «неправильные» названия улиц и населенных пунктов.

Степан Бандера и Роман Шухевич — украинские политические деятели, активные члены радикальных националистических группировок. Бандера был причастен к организации ряда терактов, а Шухевич стал одним из организаторов массовых убийств евреев и поляков.

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