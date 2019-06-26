Картину Караваджо стоимостью более €100 миллионов продали еще до торгов

Картину Караваджо «Юдифь и Олоферн» неожиданно сняли с аукциона во Франции. Торги с участием мирового шедевра должны были состояться в этот четверг, 27 июня, в Тулузе. Его цена варьировалась от 120 до 150 миллионов евро.

Однако в последний момент полотно досрочно продали частному коллекционеру. Имя покупателя и сумма сделки не разглашаются.

Известно лишь, что картина покинет Францию и в течение полутора лет займет место в одном из мировых музеев.

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«Юдифь и Олоферн» случайно нашли на чердаке дома недалеко от Тулузы, когда владельцы жилья пытались устранить течь на потолке. По мнению экспертов, картина была написана в начале XVII века и находится в хорошем состоянии, хотя и провела на чердаке более 150 лет.

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