Игры в детективов: зачем завуч школы сняла отпечатки пальцев у младшеклассников

, 7:43 Эфирная новость 15

Довольно странным способом педагог решила выяснить, кто крадет деньги у других учеников.

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Фото, видео : РИА Новости / Павел Лисицын, Пятый канал

Учеников красноярской школы без суда и следствия записали в преступников. Директор учебного заведения снял отпечатки пальцев у школьников, которых подозревал в краже наличных у младшеклассников.

Педагог сама определила круг подозреваемых. Ими оказались пятеро мальчиков. Все они побывали у заместителя директора на дактилоскопии.

Эта процедура вызвала шок у родителей, тем более, что виновный в краже — сам во всем сознался. И зачем же было тогда, так пугать и унижать детей? Вопрос этот для директора школы — оказался риторическим.

Игра в детектива закончилась в городском управлении образования — признаваться в содеянном педагог не спешил.

Подробности скандальной истории у Александра Сиротина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать первоклассника избила педагога и врача в московской школе.

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