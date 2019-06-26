Игры в детективов: зачем завуч школы сняла отпечатки пальцев у младшеклассников

Учеников красноярской школы без суда и следствия записали в преступников. Директор учебного заведения снял отпечатки пальцев у школьников, которых подозревал в краже наличных у младшеклассников.

Педагог сама определила круг подозреваемых. Ими оказались пятеро мальчиков. Все они побывали у заместителя директора на дактилоскопии.

Эта процедура вызвала шок у родителей, тем более, что виновный в краже — сам во всем сознался. И зачем же было тогда, так пугать и унижать детей? Вопрос этот для директора школы — оказался риторическим.

Игра в детектива закончилась в городском управлении образования — признаваться в содеянном педагог не спешил.

Подробности скандальной истории у Александра Сиротина.

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