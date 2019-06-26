Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи. Специалисты полагают, что ответственный пост Меган Маркл и Принц Гарри предложат принцессе Евгении.

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Как отмечает королевский эксперт Виктория Арбитр, Гарри и Евгения очень близки с раннего детства благодаря тесному общению их матерей. А вот принца Уильяма и Кейт Миддлтон в роли крестных родителей маленького Арчи ждать точно не стоит — по сложившейся в королевской семье традиции, родные братья не становятся крестными детей друг друга, сообщает Teleprogramma.pro.

Крещение принца Арчи состоится уже в начале июля и пройдет в часовне Святого Георгия — именно в ней год назад сыграли свадьбу герцог и герцогиня Сассекские. Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о том, как пройдет церковная церемония.