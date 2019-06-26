Бывший строитель космодрома Восточный получил условный срок

Уссурийский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему директору компании-подрядчика при строительстве космодрома Восточный Виктору Гребневу, пишут «Известия».

Экс-руководитель «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК) признан виновным в растрате и преднамеренном банкротстве и приговорен к пяти годам условно с испытательным сроком в два года.

Гребнев обвинялся в растрате более 407 миллионов рублей из бюджета компании и намеренном банкротстве предприятия. По данным следствия, в апреле 2014 года осужденный умышленно заключил и исполнил договоры поручительства на сумму 288 миллионов рублей в счет погашения долга другой компании. При этом банк не требовал выплат.

После этого у ТМК начались финансовые сложности, что привело к задержкам выплат заработной платы строителям космодрома Восточный. В 2025 году в компании заявили о 96-миллионном долге перед рабочими из-за действий Гребнева. Позже суд признал предприятие банкротом.

В начале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что строительство космодрома в Амурской области должно завершиться не позднее 2023 года.