«Похоже, накипело»: В публикации Виторгана нашли намеки на разрыв с Собчак

Известный российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram трогательный пост. Под своей фотографией он процитировал слова одного из героев фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», роль которого исполнил Сергей Маковецкий.

«Настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель, по сути, никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к „настоящим и убежденным“, как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния (хотя бы внутреннего)», — написал артист.

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Известия/ Екатерина Чеснокова

Вероятно, звезда захотел поделиться со своими подписчиками этими словами, потому что они нашли отклик в душе его самого. Пользователи сочли, что рассуждения киногероя оказались особенно близки Виторгану после разрыва с Собчак, пишут 7дней.ru. В комментариях они поддержали любимого артиста. Многие поклонники отметили, что восхищаются творчеством актера и пожелали ему дальше добиваться карьерных успехов и избавиться от негативных мыслей.

«Максим, все будет хорошо! Я просто мечтаю о таком муже, как Вы! Пусть Вас это хоть немного успокоит. Вы замечательный человек, все сложится и притянутся нужные люди обязательно!»

«Похоже, накипело, но пост правдивый».

«Максим, вы — сын великого отца, и всегда помните об этом. Вам есть чем гордиться и быть самим гордым за одно только свое происхождение. И поверьте, когда вы будете об этом помнить всегда, вы поймете, что порой овчинка выделки не стоит», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виторган помирился с новым бойфрендом Собчак.