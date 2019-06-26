Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

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Полномочия представителей РФ в Парламентской ассамблее были обжалованы во вторник, 25 июня.

Фото : www.globallookpress.com

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, которые были оспорены во вторник, 25 июня, рядом представителей организации. Об этом пишет ФАН со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте ассамблеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители из Украины, Грузии и других стран обжаловали полномочия представителей РФ в ПАСЕ. Было принято решение, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят за сутки доклад по полномочиям делегации.

Единогласно за участие представителей РФ в ПАСЕ проголосовали делегации 12 стран, в том числе Турции, Франции, Испании, Исландии, Норвегии и Австрии. Большинством голосов поддержку выразили еще 11 государств — в их списке Армения, Германия, Италия и Нидерланды.

В числе противников возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею — Грузия, Украина, Эстония, Латвия, Литва. Несогласие с резолюцией большинством голосов выразили только три страны — Польша, Швеция и Великобритания.

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Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

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