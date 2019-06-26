«Найдены психотропные вещества»: Бари Алибасов показал справки из больницы

, 16:48 Фото 57

Продюсер продемонстрировал общественности результаты анализов мочи и выписку из НИИ имени Склифосовского.

Фото : © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Отравление Бари Алибасова 74

Бари Алибасов обнародовал документы, подтверждающие его отравление химикатом и лечение в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Продюсер пошел на такой шаг, чтобы опровергнуть многочисленные обвинения в черном пиаре.

Бари Алибасов после отравленияБари Алибасов после отравления. Пресс-служба

В больничной выписке сказано, что известный артист провел почти две недели в отделении острых отравлений. Туда 72-летнего Бари Каримовича привезли на скорой 4 июня.

Благодаря опубликованным документам стала известна достоверная причина госпитализации Алибасова — химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»). Продюсер получил химические ожоги ротоглотки, пищевода и желудка.

Кликните, чтобы приблизить. Пресс-служба Алибасова

«В моче у Алибасова были найдены психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен», — поделился еще одной подробностью пиарщик Бари Каримовича.

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Слова РR-директора подтверждает документ из лаборатории, где у Алибасова брали анализы.

Пресс-служба Алибасова

По мнению близких звезды отечественного шоу-бизнеса, слухи про фейковое отравление запустила экс-доктор Алибасова — Марият Мухина. Также продюсер обвинил Мухину в том, что она назначала ему неправильные препараты.

«Я в таком состоянии благодаря ей!», — прокомментировал Алибасов.

Члены семьи и друзья утверждают, что доктор Мухина всерьез интересовалась документами на недвижимость Бари Каримовича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пиарщик и сын Бари Алибасова опровергли слухи про инсценировку отравления.

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Отравление Бари Алибасова 74
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