«Найдены психотропные вещества»: Бари Алибасов показал справки из больницы

Бари Алибасов обнародовал документы, подтверждающие его отравление химикатом и лечение в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Продюсер пошел на такой шаг, чтобы опровергнуть многочисленные обвинения в черном пиаре.
В больничной выписке сказано, что известный артист провел почти две недели в отделении острых отравлений. Туда 72-летнего Бари Каримовича привезли на скорой 4 июня.
Благодаря опубликованным документам стала известна достоверная причина госпитализации Алибасова — химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»). Продюсер получил химические ожоги ротоглотки, пищевода и желудка.
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Слова РR-директора подтверждает документ из лаборатории, где у Алибасова брали анализы.
По мнению близких звезды отечественного шоу-бизнеса, слухи про фейковое отравление запустила экс-доктор Алибасова — Марият Мухина. Также продюсер обвинил Мухину в том, что она назначала ему неправильные препараты.
«Я в таком состоянии благодаря ей!», — прокомментировал Алибасов.
Члены семьи и друзья утверждают, что доктор Мухина всерьез интересовалась документами на недвижимость Бари Каримовича.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пиарщик и сын Бари Алибасова опровергли слухи про инсценировку отравления.