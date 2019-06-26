«Найдены психотропные вещества»: Бари Алибасов показал справки из больницы

Бари Алибасов обнародовал документы, подтверждающие его отравление химикатом и лечение в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Продюсер пошел на такой шаг, чтобы опровергнуть многочисленные обвинения в черном пиаре.

Бари Алибасов после отравления. Пресс-служба

В больничной выписке сказано, что известный артист провел почти две недели в отделении острых отравлений. Туда 72-летнего Бари Каримовича привезли на скорой 4 июня.

Благодаря опубликованным документам стала известна достоверная причина госпитализации Алибасова — химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»). Продюсер получил химические ожоги ротоглотки, пищевода и желудка.