В сети ожесточенно обсуждают фото с концерта Билли Айлиш

, 15:31 Фото 324

В жаркую погоду певица не удержалась и приоткрыла толстовку. Снимки тотчас появились в сети.

Фото : Instagram @billieeilish

Фанат Билли Айлиш в Twitter под именем PogbaEscobar выложил бюст певицы. Он воспользовался моментом, когда девушка на несколько минут расстегнула кофту, и сфотографировал ее грудь.

«Емае…», — подписал он фотографию.

Twitter @PogbaEscobar

Фото груди Билли Айлиш мгновенно разлетелась по сети — это и неудивительно. Сегодня Билли Айлиш, вероятно, самая популярная молодая звезда в США. В Instagram у нее 28 миллионов подписчиков, на YouTube — 15.

При этом Билли Айлиш — образ стеснения и закомплексованности. Перед фанатами девушка предстает в балахонистых вещах: толстовках, куртках, олимпийках. В мае 2019 года певица снялась в рекламном ролике Calvin Klein «Я говорю свою правду», в котором рассказала, почему носит одежду оверсайз.

«Я не хочу, чтобы обо мне знали все. Никто не будет выражать свое мнение о моей фигуре, поскольку никто ничего не видел».

Билли АйлишБилли Айлиш. Instagram @billieeilish

Но не так просто спрятать себя от окружающих, когда у твоих клипов по 300 миллионов просмотров. Фото, на котором видно грудь популярной певицы, уже несколько дней подряд обсуждают не только в США, но и во всем мире. К слову, ей всего 17 лет.

«Надеюсь, Билли никогда этого не увидит. Я не знаю, что хуже: то, что ты сексуализируешь малолетнюю или, что ты сексуализируешь кого-то, кто изо всех сил старался не попасть в подобную ситуацию».

«Это и есть та причина, по которой она не носит обтягивающую одежду и постоянно ходит в балахонах и тому подобном. Где ваше уважение

На что автор фотографии ответил:

«Билли Айлиш не несовершеннолетняя. Прекратите. Это абсолютно легально в почти половине штатов и везде вне США».

%red-255611%

Впрочем, до «происшествия» Билли сама не раз нарушала установленные правила. В 2018 году девушка без стеснения выложила в Instagram видео в купальнике.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что бюст «русской Кардашьян» едва не выпал из откровенного платья.

Читайте также

+18° Днём +17°
Ночью +12°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

16:58
В транспортной полиции поддержали идею вернуть курилки в аэропорты
16:48
«Найдены психотропные вещества»: Бари Алибасов показал справки из больницы
16:31
Географические указания мест происхождения товаров хотят сделать объектом интеллектуальных прав
16:10
Зеленский назначил нового представителя президента Украины в Крыму
15:58
Мария Луговая рассказала о романе со звездой сериала «Кухня»
15:45
Участников G20 в Японии ждут удача и гармония — репортаж

Сейчас читают

Новое фото Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы
Источник: Кровавую бойню в семье хоккеиста Соколова устроил младший сын
Жена Малинина опубликовала трогательный снимок первого года замужества

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге