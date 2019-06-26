В сети ожесточенно обсуждают фото с концерта Билли Айлиш

Фанат Билли Айлиш в Twitter под именем PogbaEscobar выложил бюст певицы. Он воспользовался моментом, когда девушка на несколько минут расстегнула кофту, и сфотографировал ее грудь.

«Емае…», — подписал он фотографию.

Twitter @PogbaEscobar

Фото груди Билли Айлиш мгновенно разлетелась по сети — это и неудивительно. Сегодня Билли Айлиш, вероятно, самая популярная молодая звезда в США. В Instagram у нее 28 миллионов подписчиков, на YouTube — 15.

При этом Билли Айлиш — образ стеснения и закомплексованности. Перед фанатами девушка предстает в балахонистых вещах: толстовках, куртках, олимпийках. В мае 2019 года певица снялась в рекламном ролике Calvin Klein «Я говорю свою правду», в котором рассказала, почему носит одежду оверсайз.

« Я не хочу, чтобы обо мне знали все. Никто не будет выражать свое мнение о моей фигуре, поскольку никто ничего не видел ».

Билли Айлиш. Instagram @billieeilish

Но не так просто спрятать себя от окружающих, когда у твоих клипов по 300 миллионов просмотров. Фото, на котором видно грудь популярной певицы, уже несколько дней подряд обсуждают не только в США, но и во всем мире. К слову, ей всего 17 лет.

«Надеюсь, Билли никогда этого не увидит. Я не знаю, что хуже: то, что ты сексуализируешь малолетнюю или, что ты сексуализируешь кого-то, кто изо всех сил старался не попасть в подобную ситуацию».

«Это и есть та причина, по которой она не носит обтягивающую одежду и постоянно ходит в балахонах и тому подобном. Где ваше уважение?»

На что автор фотографии ответил:

«Билли Айлиш не несовершеннолетняя. Прекратите. Это абсолютно легально в почти половине штатов и везде вне США».

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Впрочем, до «происшествия» Билли сама не раз нарушала установленные правила. В 2018 году девушка без стеснения выложила в Instagram видео в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 26 Янв 2018 в 4:15 PST

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