Матвиенко предложила избавить учителей от лишней бумажной работы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания в среду, 26 июня, выступила с предложением упростить документальную отчетность школьным учителям с 1 сентября 2019 года.

« Что мешает вам взять и издать указ жесткий, что учитель в течение года заполняет только вот такие две формы отчетности, и ничего более — все остальное будет незаконным. Это в вашей власти. Можно надеяться, что к 1 сентября такой хороший подарок выйдет в лице приказа министра учителям?» — обратилась парламентарий к министру просвещения Ольге Васильевой.

В ответ на вопрос Матвиенко глава Минпросвещения отметила, что готова выполнить рекомендации даже быстрее, однако при этом могут возникнуть проблемы.

«Единственное: правики разберутся, имеем ли мы право на это, потому что у нас школы в муниципальном подчинении», — добавила Васильева.

Спикер Совфеда, в свою очередь отметила, что полномочия министра просвещения позволяют ему осуществлять нормативное регулирование деятельности образовательных учреждений.

«Давайте такой документ, и мы на флаг его тоже поднимем», — заявила Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Матвиенко поддержала предложение Александра Беглова по защите интересов Петербурга в Совфеде.