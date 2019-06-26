Задержан один из подозреваемых в убийстве чемпиона по дзюдо в Тольятти

Один из подозреваемых в убийстве 27-летнего мастера спорта по дзюдо Евгения Кушнира задержан в Тольятти. Второй предположительный участник жестокой расправы над спортсменом объявлен в розыск, сообщает телеканал «РЕН».
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Знакомый погибшего Евгения Кушнира, с которым спортсмен вместе находился в злополучном кафе, сейчас в реанимации с огнестрельным и ножевыми ранениями.
Тело Евгения Кушнира с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 24 июня в точке общепита в центре Тольятти. Мастер спорта по дзюдо и его знакомый стали участниками уличного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Тольятти расследуют убийство дзюдоиста Евгения Кушнира.