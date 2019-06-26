Задержан один из подозреваемых в убийстве чемпиона по дзюдо в Тольятти

, 23:04 Видео 62

Второй предположительный участник жестокой расправы объявлен в розыск.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Один из подозреваемых в убийстве 27-летнего мастера спорта по дзюдо Евгения Кушнира задержан в Тольятти. Второй предположительный участник жестокой расправы над спортсменом объявлен в розыск, сообщает телеканал «РЕН».

«По подозрению в совершении данного преступления задержан уроженец соседней республики, мужчина 1972 года рождения. В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого, однако причастность к совершению данного преступления он не признает», — сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Знакомый погибшего Евгения Кушнира, с которым спортсмен вместе находился в злополучном кафе, сейчас в реанимации с огнестрельным и ножевыми ранениями.

Тело Евгения Кушнира с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 24 июня в точке общепита в центре Тольятти. Мастер спорта по дзюдо и его знакомый стали участниками уличного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Тольятти расследуют убийство дзюдоиста Евгения Кушнира.

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