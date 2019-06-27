Стоимость обучения в российских вузах за последний год выросла на 15-19%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). То есть сейчас за один семестр студенту нужно заплатить около 68,9 тысячи рублей.

При этом специалисты не исключают, что к осени может произойти еще один ценовой скачок. По словам президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, такая ситуация возникла из-за повышенного спроса на платное образование.

«Число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше», — сказал Комков, отметив, что это «чисто экономический механизм».

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В пресс-службе ФАС России, в свою очередь, подчеркнули, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным, и цены на обучение не подлежат госрегулированию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к 2024 году российские вузы сократят число бюджетных мест почти на 20%.