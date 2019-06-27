Флаги ни при чем: туристы из РФ рассказали, почему украинцев выгнали из отеля в Греции

Украинских туристов выселили из отеля на греческом острове Каламос не из-за вывешенного на балконе флага Незалежной и националистской символики, а из-за конфликта с другими постояльцами, передает РЕН ТВ со ссылкой на россиянку Ольги Кубару, которая стала свидетельницей происходящего.

По словам женщины, туристы из Незалежной несколько раз провоцировали конфликты с другими постояльцами — «натравливали» детей на сверстников, говорящих на русском языке. В результате руководство гостиницы оперативно отреагировало на происходящее и приняло решение о выселении семей. При этом россиянка подчеркнула, что тургруппа действительно «размахивала» флагами, но причиной изгнания из отеля стало агрессивное поведение.

До этого сообщалось, что несколько семей из Украины, прибыв в греческую гостиницу, вывесили на балконе национальный флаг и символику «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (экстремистские организации, запрещены в РФ), чем вызвали недовольство отдыхающих.

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* — запрещена в РФ