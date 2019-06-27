G20: Как в Японии готовятся к приезду мировых лидеров — репортаж

, 6:18 Эфирная новость 32

Организаторы саммита заявили, что будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

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Фото, видео : ТАСС/dpa Пятый канал

Тема:
G20 102

Дональд Трамп надеется на позитивный диалог с Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки». Об этом он рассказал накануне вылета в Осаку. Президенту США задали вопрос — будет ли он обсуждать возможное вмешательство России в американские выборы.

«У нас будет очень хороший разговор с ним. Что я ему скажу, не ваше дело. Дальше», — ответил американский лидер.

О предстоящей встрече Трамп продолжил рассуждать уже на борту президентского самолета. Находясь в небе над Тихим океаном в своем Twitter, он написал, что «летит спасать свободный мир».

Между тем Япония уже готова к встрече лидеров «Большой двадцатки». Организаторы заявили, что будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

Осака на два дня превратится в настоящую крепость. О том, как готовятся к саммиту G20, репортаж Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что встреча Путина и Трампа на G20 предположительно продлится около часа.

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