Ученые научились выращивать зубы — видео

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Если исследование закончится удачно, то натуральные имплантаты в будущем смогут полностью заменить титановые.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Сенсационный прорыв в стоматологии. Российские и японские ученые нашли способ выращивать зубы. Экспертам удалось обнаружить клетки, которые отвечают за развитие зубной ткани.

Впрочем, специалисты признаются, знаний в этой области пока не хватает. Проводятся исследования. Если все пройдет успешно, новые натуральные имплантаты в будущем смогут вытеснить титановые.

Ранее ученые пытались вырастить зубы из стволовых клеток. Но эксперимент провалился. Полученные образцы не покрылись эмалью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об исследовании датских ученых, которые выяснили, во сколько нужно ложиться спать мужчинам, чтобы сохранить способность к зачатию.

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