Сенсационный прорыв в стоматологии. Российские и японские ученые нашли способ выращивать зубы. Экспертам удалось обнаружить клетки, которые отвечают за развитие зубной ткани.

Впрочем, специалисты признаются, знаний в этой области пока не хватает. Проводятся исследования. Если все пройдет успешно, новые натуральные имплантаты в будущем смогут вытеснить титановые.

Ранее ученые пытались вырастить зубы из стволовых клеток. Но эксперимент провалился. Полученные образцы не покрылись эмалью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об исследовании датских ученых, которые выяснили, во сколько нужно ложиться спать мужчинам, чтобы сохранить способность к зачатию.