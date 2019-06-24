Стало известно, во сколько нужно ложиться спать мужчинам, чтобы сохранить способность к зачатию

, 13:31 695

Исследователи из Орхусского университета в Дании сравнили фертильность мужчин с разным режимом сна и выяснили одну закономерность.

Фото : www.globallookpress.com

Ученые из Орхусского университета в Дании поставили эксперимент, сравнив фертильность мужчин с разным режимом сна. В результате исследования специалисты выяснили, что у тех, кто ложится спать до 22.30, есть больше шансов зачать ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

По словам профессора Ханса Якоба Ингерслева, уменьшение сна часто провоцирует стресс, который негативно отражается на способности мужчин к зачатию.

«Были мужчины, которые пытались завести ребенка около двух лет, однако не могли это сделать, пока не начали рано ложиться спать», — отметил специалист.

Врач подтвердил справедливость наблюдений исследователей, подчеркнув, что мужчинам, мечтающим о пополнении в семействе, необходимо отказаться от ночных переписок и просмотра сериалов в вечернее время — все это также оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека. Кроме того, считает медик, избавление от бесполезных занятий, позволит освободить время для секса, тем самым еще больше повысив шансы зачать ребенка.

Согласно результатам эксперимента, у мужчин, которые отводят на сон не менее семи часов в день, способность к зачатию в шесть раз выше, чем у тех, кто предпочитает на ночь посмотреть телевизор или поиграть в компьютерные игры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выявили самых выносливых в сексе мужчин.

Читайте также

+22° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Последние новости

14:43
Видео: как российские звезды отреагировали на «Алые паруса 2019» в соцсетях?
14:28
Появились фото с места гибели певицы Юлии Гольдиной
14:13
Академик РАН Жижченко найден мертвым в Москве
14:01
Крики, файеры и дымовые шашки: Студенты ВМеда устроили «дебош» на свой выпускной
13:31
Стало известно, во сколько нужно ложиться спать мужчинам, чтобы сохранить способность к зачатию
13:15
Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов
12:58
«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

Сейчас читают

Что значит фирменный жест Ольги Бузовой — эксперт по распознаванию эмоций
«Два солнышка»: Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью
«Очень жаль, когда уходят молодые люди»: Елена Санаева о смерти актера Харитонова

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге