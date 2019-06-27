Успенская рассказала Ивлеевой об алкоголе и отношениях по расчету

Певица Любовь Успенская пришла на шоу Анастасии Ивлеевой. Там она ответила на множество провокационных вопросов.
Ивлеева почти сходу спросила у «королевы шансона», сколько у той было мужчин. Певица честно призналась, что всех ее бойфрендов не перечесть — их было, как капель в море. Однако Успенская не жалеет о таком насыщенном любовном опыте.
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В этой же передаче подписчики Youtube-канала Ивлеевой попросили совета у Любови Успенской.
«Я очень люблю бухать, но после тяжело работать. Как быть?» — задала вопрос фанатка.
Певица шансона посоветовала вопрошающей пить на ночь средство для очищения кишечника.
«Если забудешь, будет плохо утром. Я говорю это, как опытный человек, который знает жизнь и алкоголь», — заявила Успенская.
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Ведущая Ивлеева поинтересовалась, были ли у звезды отношения по расчету.
«Никогда. Мне даже противно думать об этом. Я всегда была независимой», — поделилась артистка.
Также по словам Успенской, в самые трудные минуты, когда, казалось бы, ей конец — она всегда находила выход из любого положения. Любовь списывает это на своего ангела-хранителя.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что «молодежный» стиль Любови Успенской раскритиковали в сети.