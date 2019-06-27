Успенская рассказала Ивлеевой об алкоголе и отношениях по расчету

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Исполнительница шансона поразила поклонников подробностями личной жизни.

Фото : © РИА Новости / Нина Зотина

Певица Любовь Успенская пришла на шоу Анастасии Ивлеевой. Там она ответила на множество провокационных вопросов.

Ивлеева почти сходу спросила у «королевы шансона», сколько у той было мужчин. Певица честно призналась, что всех ее бойфрендов не перечесть — их было, как капель в море. Однако Успенская не жалеет о таком насыщенном любовном опыте.

«Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, ничего плохого в этом нет. Мы живем один раз», — дала напутствие поклонницам исполнительница.

YouTube / Настя Ивлеева

В этой же передаче подписчики Youtube-канала Ивлеевой попросили совета у Любови Успенской.

«Я очень люблю бухать, но после тяжело работать. Как быть?» — задала вопрос фанатка.

Певица шансона посоветовала вопрошающей пить на ночь средство для очищения кишечника.

«Если забудешь, будет плохо утром. Я говорю это, как опытный человек, который знает жизнь и алкоголь», — заявила Успенская.

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Ведущая Ивлеева поинтересовалась, были ли у звезды отношения по расчету.

«Никогда. Мне даже противно думать об этом. Я всегда была независимой», — поделилась артистка.

Также по словам Успенской, в самые трудные минуты, когда, казалось бы, ей конец — она всегда находила выход из любого положения. Любовь списывает это на своего ангела-хранителя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «молодежный» стиль Любови Успенской раскритиковали в сети.

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