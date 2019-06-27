Успенская рассказала Ивлеевой об алкоголе и отношениях по расчету

Певица Любовь Успенская пришла на шоу Анастасии Ивлеевой. Там она ответила на множество провокационных вопросов.

Ивлеева почти сходу спросила у «королевы шансона», сколько у той было мужчин. Певица честно призналась, что всех ее бойфрендов не перечесть — их было, как капель в море. Однако Успенская не жалеет о таком насыщенном любовном опыте.

« Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, ничего плохого в этом нет. Мы живем один раз », — дала напутствие поклонницам исполнительница.

YouTube / Настя Ивлеева