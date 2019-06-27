Скончался звезда сериала «Альф» Макс Райт

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Американский киноактер умер на 76-м году жизни.

Фото : www.globallookpress.com

Известный американский актер Макс Райт, прославившийся после съемок в сериале «Альф», скончался на 76-м году жизни в своем доме в Калифорнии. Как сообщает портал Ти-эм-эм, артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В 1995 году врачи ему диагностировали лимфому.

За свою жизнь Райт снялся в десятке фильмов и сериалов. Наиболее известные из них: «Альф», «Весь этот джаз», «Тень», «Сон в летнюю ночь», «Друзья» и «Квантовый скачок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из жизни ушел британский актер Брайан Маршалл, запомнившийся зрителям игрой в фильме «Шпион, который меня любил». На момент смерти ему был 81 год.

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