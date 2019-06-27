Государство продолжит развивать систему соцгарантий для военных и правоохранителей — Путин

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Президент России также заверил, что государство продолжит повышать уровень денежного довольствия сотрудников силовых ведомств.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июня, в ходе приема в Кремле в честь выпускников военных вузов заявил, что государство намерено и в дальнейшем развивать систему социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Глава российского государства также заверил, что уровень их денежного довольствия последовательно будет повышаться.

«Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия. Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Помимо прочего, российский лидер особо отметил роль военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в обеспечении безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке.

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