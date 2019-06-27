Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июня, в ходе приема в Кремле в честь выпускников военных вузов заявил, что государство намерено и в дальнейшем развивать систему социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Глава российского государства также заверил, что уровень их денежного довольствия последовательно будет повышаться.
«
Помимо прочего, российский лидер особо отметил роль военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в обеспечении безопасности страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке.