Путин считает Трампа талантливым человеком, но не разделяет многие его методы

Президент России Владимир Путин в интервью изданию Financial Times заявил, что не признает многие методы своего американского коллеги Дональда Трампа. Глава российского государства отметил, что при этом считает его талантливым человеком.

«Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него свое видение мира и свое видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете в чем дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждет от него избиратель», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США после того, как обратил внимание на происходящие изменения в обществе, а не по причине вмешательства России, которого не было.

Владимир Путин, помимо прочего, рассказал в беседе с журналистами издания, чем отличается нынешний президент США от четырех своих предшественников. Глава российского государства считает, что у каждого из них есть свое отличие, а о недостатках пусть судят избиратели.

« Каждый из нас отличается друг от друга. Нет одинаковых людей, как нет одинаковых отпечатков пальцев. У каждого есть свои преимущества, о недостатках пускай судят их избиратели, но в целом у меня были достаточно добрые и ровные отношения со всеми главами Соединенных Штатов. С кем‑то я общался больше, с кем‑то меньше. Но самый первый опыт общения с американскими президентами – это был Билл Клинтон. В принципе для меня это было положительно. Со всеми другими коллегами – были разные времена, и разные проблемы нам приходилось решать. К сожалению, чаще всего в спорах, и у нас не было совпадений мнений по некоторым вопросам, которые, безусловно, и для нас, и для США, и для всего мира, я думаю, можно назвать ключевыми », — заключил Владимир Путин.

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