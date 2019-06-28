Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением продюсера. Он рассказал, что музыкант действительно оказался в больнице из-за сильного отравления. Никакого обмана не было, сообщает РИА «Новости».

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни — это спектакль», —сказал Горжанкин.

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Директор артиста рассказал, что представители продюсера делились новостями о состоянии здоровья Алибасова на протяжении всего периода лечения и ничего не скрывали от поклонников. Вадим Горжанкин отметил, что продюсер группы «На-На» сейчас чувствует себя намного лучше. Бари Алибасов готовит новые проекты, о них он сообщит позже.

Ранее сын Бари Алибасова заявлял, что отравление отца — правда. У него есть все подтверждающие инцидент документы, предоставленные НИИ имени Склифосовского.