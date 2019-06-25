«Абсолютная липа»: Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

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По мнению гастроэнтеролога Виталия Румянцева, в истории с отравлением продюсера масса несоответствий.

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Фото, видео : РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

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Отравление Бари Алибасова 71

Музыкального продюсера Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления. Гастроэнтеролог Виталий Румянцев рассказал в интервью сайту KP.RU, что при диагнозе «ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей» через две недели домой не выписывают.

По мнению специалиста, человек, получивший сильнейшее поражение желудочно-кишечного тракта, скорее всего не выживет.

«Если диагноз поставлен правильно, столь ранняя выписка невозможна. В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят», — заявил гастроэнтеролог.

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Доктор медицинских наук обратил внимание и на питание Бари Алибасова. Продюсер после выписки домой позировал перед камерами на фоне упаковок с детским питанием. Виталий Румянцев отметил, что при подобных ожогах пациентам ставят гастростому — трубку в тонкую кишку и питаться самостоятельно они не могут.

«То, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением. Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому — трубочку в тонкую кишку, минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет», — отмечает Виталий Румянцев.

Врач уверен, Бари Алибасов должен был потерять вес после трех недель строжайшей диеты. Его голос также должен был измениться.

«После трех недель на строжайшей диете человек должен был сильно похудеть. А Бари Каримович очень даже в форме, поэтому для меня эта история — абсолютная липа! Я думаю, никакого отравления „Кротом“ не было, а в Склифе артист лежал по другим причинам», — заключил гастроэнтеролог.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео нашумевшего скандала Алибасова с врачом Мухиной.

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