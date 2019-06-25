«Абсолютная липа»: Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Музыкального продюсера Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления. Гастроэнтеролог Виталий Румянцев рассказал в интервью сайту KP.RU, что при диагнозе «ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей» через две недели домой не выписывают.

По мнению специалиста, человек, получивший сильнейшее поражение желудочно-кишечного тракта, скорее всего не выживет.

« Если диагноз поставлен правильно, столь ранняя выписка невозможна. В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят », — заявил гастроэнтеролог.

«Складочку я нажрала»: Королева в купальнике раскритиковала свою фигуру — видео

Доктор медицинских наук обратил внимание и на питание Бари Алибасова. Продюсер после выписки домой позировал перед камерами на фоне упаковок с детским питанием. Виталий Румянцев отметил, что при подобных ожогах пациентам ставят гастростому — трубку в тонкую кишку и питаться самостоятельно они не могут.

« То, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением. Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому — трубочку в тонкую кишку, минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет », — отмечает Виталий Румянцев.

Врач уверен, Бари Алибасов должен был потерять вес после трех недель строжайшей диеты. Его голос также должен был измениться.

« После трех недель на строжайшей диете человек должен был сильно похудеть. А Бари Каримович очень даже в форме, поэтому для меня эта история — абсолютная липа! Я думаю, никакого отравления „Кротом“ не было, а в Склифе артист лежал по другим причинам », — заключил гастроэнтеролог.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео нашумевшего скандала Алибасова с врачом Мухиной.