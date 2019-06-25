«Абсолютная липа»: Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Музыкального продюсера Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления. Гастроэнтеролог Виталий Румянцев рассказал в интервью сайту KP.RU, что при диагнозе «ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей» через две недели домой не выписывают.
По мнению специалиста, человек, получивший сильнейшее поражение желудочно-кишечного тракта, скорее всего не выживет.
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Доктор медицинских наук обратил внимание и на питание Бари Алибасова. Продюсер после выписки домой позировал перед камерами на фоне упаковок с детским питанием. Виталий Румянцев отметил, что при подобных ожогах пациентам ставят гастростому — трубку в тонкую кишку и питаться самостоятельно они не могут.
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Врач уверен, Бари Алибасов должен был потерять вес после трех недель строжайшей диеты. Его голос также должен был измениться.
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Ранее 5-tv.ru опубликовал видео нашумевшего скандала Алибасова с врачом Мухиной.