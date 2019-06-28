Глава Петербурга намерен увеличить срок эксплуатации дорог до 12 лет

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В настоящее время по гарантийному ремонту этот период составляет от трех до четырех лет.

Фото, видео : ТАСС/Демьянчук Александр, телеканал 78

Глава Петербурга Александр Беглов поставил задачу увеличить срок эксплуатации дорог с нынешних трех-четырех лет до 12 лет. Как рассказал в четверг, 27 июня, градоначальник в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78», такое дорожное покрытие предполагает в первую очередь безопасность и комфорт.

«Для того, чтобы довести наши дороги до норматива, а у нас сегодня порядка 60% дорог находятся в нормативном состоянии, до 2024 года нам нужно довести до 85% — нам нужно тратить в год 12 миллиардов рублей. В 2019 году заложено в бюджет семь — это мало, поэтому нам надо увеличить финансирование на ремонт дорог, и чтобы петербуржцы это почувствовали», — сказал он.

Беглов обратил внимание, что на сегодняшний день по гарантийному ремонту срок эксплуатации дорог — от трех до четырех лет.

«Нам нужно довести норматив до 12 лет, тогда мы будем продвигаться вперед. Это такая задача непростая», — отметил он, добавив, что она связана и с технологией ремонта дорог, и с материалами которые при этом применяются.

Ранее Беглов рассказал об экономии 1,5 миллиарда рублей от заморозки тарифов ЖКХ.

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