Бывшую солистку группы «Тату» преследует маньяк-убийца

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина всерьез опасается за свою жизнь — неизвестный мужчина сообщил ей, что уже приобрел пистолет.

Странная цепь событий началась после того, как 34-летняя певица засобиралась на гастроли в Польшу. Незнакомец стал терроризировать через интернет весьма таинственными сообщениями не только саму артистку, но и ближайших родственников, а также фанатов.

Последние, кстати, стали уговаривать ее отказаться от концертов, так как переживают за ее жизнь и здоровье.

« Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору — всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет », — приводит ее слова Утро.ру.

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Тем не менее, поп-звезда 2000-х не планирует отменять свое выступление, но заявление в полицию написала, предоставив фото преследователя.

Такая нервозная ситуация не могла не сказаться на психике Кати — теперь, по ее словам, ей снятся кошмары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились участницы группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина спустя 20 лет после их бешеной популярности.