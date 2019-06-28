Культовый дизайнер Apple решил уволиться и создать свою компанию

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Джонатан Айв посвятил работе в «яблочной» корпорации более трех десятков лет.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, itc.ua

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв до конца этого года покинет свой пост, после чего планирует создать свою собственную дизайнерскую компанию, пишет KP.RU. Однако Айв расстается с «яблочной» корпорацией полюбовно — они продолжат тесное сотрудничество.

Главный дизайнер трудится в Apple c 1991 года и причастен к созданию внешнего облика всех знаковых продуктов Apple — iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad.

«Джони — особенная фигура в мире дизайна, его роль в возрождении Apple трудно переоценить», — сказал гендиректор компании Тим Кук.

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Преемник Айва уже известен — это Джефф Уильямс, который в настоящее время занимает должность главного операционного директора. Он, в частности, был ответственен за разработку Apple Watch.

Ранее компания Apple представила операционную систему iOS 13, в которой появится темный режим Dark Mode.

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