Apple представила черную iOS 13

Компания Apple представила операционную систему iOS 13 в которой появится темный режим Dark Mode. Обновление презентовал вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги во время ежегодной конференции в Калифорнии. Также о iOS13 сообщает официальный сайт компании.

Если включить Dark Mode, то для приложения и интерфейса включится темный фон. В первую очередь такая функция подойдет людям, привыкшим работать со смартфоном в темноте. Также Dark Mode позволит сэкономить заряд батареи на гаджетах с OLED-дисплеями.

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