Пользователи сообщают о сбое в работе App Store

, 5:06 13

Большинство юзеров жалуется на проблемы с подключением к серверу.

Фото : www.globallookpress.com

Магазин мобильных приложений App Store в пятницу, 28 июня, работает с перебоями в ряде стран. Проблемы зафиксировал сервис Downdetector, который специализируется на отслеживании неполадок в функционировании популярных сайтов.

Отмечается, что большинство интернет-пользователей (72%) жалуются на проблемы с подключением к серверу, 23% — на невозможность зайти в свою учетную запись, а у 4% и вовсе не работает сайт.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Downdetector приводит также статистику: предыдущий сбой в работе App Store произошел в конце мая, затем — в начале июня.

Ранее в App Store появилось новое приложение — Bye Bye Camera, которое позволяет владельцам гаджетов Apple убирать с фотографии людей.

Читайте также

+13° Днём +18°
Ночью +11°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

5:06
Пользователи сообщают о сбое в работе App Store
4:46
Сальма Хайек — новый супергерой Marvel?
4:27
Беглов рассказал о планах по улучшению жизни в Петербурге
4:05
Жест доброй воли: Донбасс передаст Киеву пленных — репортаж
3:45
«Сексуальная сварщица»: Анфиса Чехова в бикини спасается от солнца в маске
3:27
Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20

Сейчас читают

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!
Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге