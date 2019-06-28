Пользователи сообщают о сбое в работе App Store

Магазин мобильных приложений App Store в пятницу, 28 июня, работает с перебоями в ряде стран. Проблемы зафиксировал сервис Downdetector, который специализируется на отслеживании неполадок в функционировании популярных сайтов.

Отмечается, что большинство интернет-пользователей (72%) жалуются на проблемы с подключением к серверу, 23% — на невозможность зайти в свою учетную запись, а у 4% и вовсе не работает сайт.

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Downdetector приводит также статистику: предыдущий сбой в работе App Store произошел в конце мая, затем — в начале июня.

Ранее в App Store появилось новое приложение — Bye Bye Camera, которое позволяет владельцам гаджетов Apple убирать с фотографии людей.