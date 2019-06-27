Натуральная красота: Ким Кардашьян показала себя без косметики и укладки

Американская звезда Ким Кардашьян известна своей любовью к различным бьюти-процедурам. Причем, она делает себе не только макияж лица, но и макияж тела. Однако недавно Кардашьян поразила поклонников фотографией без косметики, которую она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Ким предстала в простом белом платье с запахом и совершенно без «грима». Также на модели нет никакой укладки.
Фанаты Кардашьян были поражены такой откровенностью звезды и многие ее поддержали.
«Здесь ты выглядишь намного лучше, чем обычно»;
«Твой естественный вид потрясающий, Ким»;
«Натуральная красота»;
«Всегда королева!» — оставили комментарии подписчики.
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Фотография модели без косметики меньше чем за сутки набрала больше миллиона лайков.
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