Натуральная красота: Ким Кардашьян показала себя без косметики и укладки

Американская звезда Ким Кардашьян известна своей любовью к различным бьюти-процедурам. Причем, она делает себе не только макияж лица, но и макияж тела. Однако недавно Кардашьян поразила поклонников фотографией без косметики, которую она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Ким предстала в простом белом платье с запахом и совершенно без «грима». Также на модели нет никакой укладки.

Instagram @kimkardashian