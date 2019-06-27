Натуральная красота: Ким Кардашьян показала себя без косметики и укладки

, 22:48 Фото 150

Поклонники были поражены естественной красотой американской модели.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian

Американская звезда Ким Кардашьян известна своей любовью к различным бьюти-процедурам. Причем, она делает себе не только макияж лица, но и макияж тела. Однако недавно Кардашьян поразила поклонников фотографией без косметики, которую она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Ким предстала в простом белом платье с запахом и совершенно без «грима». Также на модели нет никакой укладки.

Instagram @kimkardashian

Фанаты Кардашьян были поражены такой откровенностью звезды и многие ее поддержали.

«Здесь ты выглядишь намного лучше, чем обычно»;

«Твой естественный вид потрясающий, Ким»;

«Натуральная красота»;

«Всегда королева!» — оставили комментарии подписчики.

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Фотография модели без косметики меньше чем за сутки набрала больше миллиона лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядела Ким Кардашьян до пластики.

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