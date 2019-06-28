По дороге через войну: уникальная выставка, посвященная ВОВ, откроется в Петербурге

, 8:37 Эфирная новость 43

Посетить выставку можно будет в сентябре на территории культурного пространства «Севкабель Порт».

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Фото, видео : ТАСС/Соболев Валентин, Пятый канал

В Петербурге готовится к открытию уникальная выставка. В формате трехмерных панорам зрителям будет предложено пройти по «дороге через войну». Это восемь огромных залов, которые соединены между собой хронологией трагических лет Великой Отечественной.

«Здесь особая мысль. Мысль о том, чтобы такого больше не повторилось. Мысль о том, насколько сильный характер был у наших близких и родных людей, у советского народа. О том, что им пришлось пережить во время войны и после войны», — сказал Дмитрий Поштаренко, автор трехмерных панорам и диорам.

Начинается выставка у деревенского дома, который в 41-м оказался на линии наступления. Весь путь зритель пройдет вместе с главным героем — учителем истории, который становится солдатом и принимает участие в боях под Сталинградом, в битве за Кавказ, в форсировании Днепра и побывает на крыше Рейхстага.

В экспозиции используются подлинные элементы и муляжи, а скульпторы и художники создают художественные образы. Посетить выставку можно будет уже в сентябре на территории культурного пространства «Севкабель Порт».

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