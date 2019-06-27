Клоуны, стрит-арт и рэпер Кравц: программа празднования Дня молодежи в Петербурге

В четверг, 27 июня, вся Россия традиционно отмечает День молодежи. Масштабные гуляния по этому поводу намечаются в Петербурге — праздничная программа продлится аж до самого воскресенья.

Так, 27 июня на Малой Садовой улице стартует фестиваль уличных музыкантов и стрит-арта. Для гостей выступят «бродячие артисты» и клоуны, которые покажут шоу мыльных пузырей и надувных шаров. А уличные художники прямо на глазах у зрителей будут создавать портреты известных людей.

Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

В это же время праздник развернется и на стадионе Таврического сада, где каждый желающий сможет сыграть в настольный хоккей, а также переодеться в средневекового воина или советского солдата.

На воскресенье, 29 июня, в Никольском сквере Колпинского района запланирован KLP-fest — его посетителям будет представлено около 25 тематических площадок с мастер-классами, спортивными играми и уличными боями. В конце дня перед петербуржцами и гостями города выступит российский рэпер Кравц.

Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге открылась выставка, посвященная «Алым Парусам».